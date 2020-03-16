بلدية حاصبيا ذكّرت المواطنين بضرورة ملازمة منازلهم والإبتعاد عن أماكن التجمعات

ذكّرت بلدية ​حاصبيا​ في بيان عمّمته على المواطنين عبر مكبرات الصوت، بضرورة الإلتزام بتوجيهات ​وزارة الصحة العامة​ وقرارات البلدية بملازمة منازلهم وعدم الخروج منها إلّا عند الضرورة، والإبتعاد عن أماكن التجمعات مهما كان نوعها. ولفتت إلى أنّ دوريات الشرطة لن تستاهل مع المخالفين.

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