أطلقت ادارة ​شركة كهرباء زحلة​ بالتعاون مع ​الصليب الأحمر اللبناني​ - مركز زحلة حملة توعية على فيروس "كورونا" لعمال وموظفي ومهندسي الشركة في مركز الشركة في زحلة والتي ستستمر لأسابيع لتشمل ​العمال​ كافة. وشرح المدرب في الصليب الاحمر طوني خزاقة عن الفيروس ومخاطره وطرق الحماية منه وعملية التعقيم المستمر وضرورة التقيد بالإرشادات الصحية للحد من انتشار الامراض التنفسية الحادة عموما و​الكورونا​ خصوصا.

وقد رد المدرب خزاقة على أسئلة الحضور ومن ثم كانت كلمة شكر للصليب الاحمر من مدير عام الشركة المهندس اسعد نكد الذي نوه ب​الصليب الاحمر اللبناني​ وبالمدرب طوني خزاقة الذي كان احترافياً في ايصال المعلومات للحاضرين .

وكشفت ادارة الشركة عن سلسلة اجراءات وقائية واحترازية داخل حرم الشركة والابنية التابعة لها وابرزها:

- اخذ حرارة الجبين و تعقيم ايدي جميع الداخلين الى الشركة موظفين و مواطنين.

- تعقيم دوري خلال دوام العمل لمسكات الابواب و الادراج و مقابس ​الكهرباء​.

- التعاقد مع شركة متخصصة لتعقيم اسبوعي كامل لمكاتب الشركة وغرف العمال وسيارات الورش وجميع منشئات الشركة.

- تسليم الجباة سائل تعقيم فرديا وكفوف حماية تجدد عند انتهائها.

- تطبيق نظام مداورة بين الموظفين والعمال.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كهرباء زحلة أطلقت حملة توعية وإجراءات وقائية بالتعاون مع الصليب الاحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.