عقد وزير الخارجية والمغتربين ​ناصيف حتي​ في ​قصر بسترس​ سلسلة لقاءات ديبلوماسية والتقى على التوالي سفراء دول: ​اليابان​ تاكيشي أوكوبو،المجر غيزا ميهاليي،إندونيسيا هاجريانتو توهاري، الباكستان نجيب دوراني، ​إيطاليا​ نيكوليتا بومبارديير. وتناول البحث العلاقات الثنائية وإمكانية تقديم بلادهم المساعدة ل​لبنان​ لمواجهة ​فيروس كورونا​ في ظل أزمته الاقتصادية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حتي بحث مع 5 سفراء امكانية مساعدة بلادهم للبنان لمواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.