السيد: الأجدى إنشاء صندوق وطني موقت لتلقي مساهمات اللبنانيين

اشار النائب ​جميل السيد​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى ان "تبرعات متفرقة مشكورة، لكن، الأجدى أن تتضمن قرارات ​الحكومة​ حول ​الكورونا​، إنشاء صندوق وطني موقت لتلقي مساهمات اللبنانيين وصرفها حيث الحاجة. ونعرف كثيرين يريدون التبرع ولا يرغبون بنشر أسمائهم، وأفضل أعمال الخير ما بقي مستورا وينطق عن نفسه أو ما جاء عفوا على لسان الناس".

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