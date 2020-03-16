النشرة: السجناء في سجن سراي جب جنين بدأوا إضرابا مفتوحا عن الطعام مطالبين بالعفو العام

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في البقاع، أنّ "​السجناء​ في سجن سراي ​جب جنين​ بدأوا إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، مطالبين ب​العفو العام​ نظرًا للظروف الخطيرة والحسّاسة الّتي يمرّ بها البلد، لاسيما من يَقضون فترة عقوبتهم بسبب عدم قدرتهم على دفع الكفالات الماليّة المتوجّبة عليهم".

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