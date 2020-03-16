سكاف: للمساعدة بصمت ومن دون استعراض ولنكن صفا واحدا ونعود إلى إنسانيتنا

رأت رئيسة "الكتلة الشعبية" ميريام سكاف، أنّ " من الطبيعي أن يُسارع المواطنون الميسورون وأهل الخير لتقديم المساعدات الماديّة والعينيّة للمساهمة بمكافحة وباء كورونا"، مبديةً في الوقت نفسه أسفها لـ"تحويل المسألة إلى مزايدات سياسيّة وانتخابيّة رخيصة، وما يشبه الإستعراض المعيب".
وأكّدت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "المطلوب من الجميع المساعدة بصمت ومن دون استعراض، التزامًا بواجبنا الأخلاقي تجاه بلدنا وأهلنا"، متوجّهة إلى اللبنانيّين بالقول: "في هذه الساعات الصعبة والعصيبة، وفي الوقت الّذي تمرّ به الدول في محنة غير مسبوقة، نستعيد شعورنا الإنساني وفطرتنا الطبيعيّة والمجرّدة من المصلحة والأنانيّات، ونتذكّر ضعفنا وحاجتنا الدايمة للأمل والرجاء". وأشارت إلى أنّ "العالم اليوم أصبح في مركب واحد، وهذه فسحة لنكون صفًّا واحدًا ونتكاتف ونعود إلى إنسانيّتنا وذاتنا".
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