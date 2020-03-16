ريفي: اغتيال كمال جنبلاط سيبقى عارا على نظام القتل ولن يفلت من العقاب

لفت الوزير السابق ​أشرف ريفي​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "أنّنا نستذكر في كلّ سنة في هذا التاريخ رجلًا عنيدًا بالحق، لم يخشَ الموت ولا التهديد وتمسَّك بقناعاته حتّى الإستشهاد"، مشدّدًا عى أنّ "اغتيال ​كمال جنبلاط​ سيبقى عارًا على نظام القتل، ولن يفلت من العقاب. التحية للمعلم الشهيد الّذي كانت حياته كرامته ورِفعة وطنه ولم ينحنِ للطغيان".

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