تعميم من وزيرة العدل بإقفال دوائر كتاب العدل لغاية 29 الحالي

طلبت وزيرة العدل ​ماري كلود نجم​ في تعميم إقفال دوائر ​كتاب العدل​ لغاية 29 آذار الجاري . واشارت في التعميم الى انه "في ضوء الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب فيروس "كورونا"، وتعزيزا لسبل الحماية و​الوقاية​ للكتاب والموظفين العاملين في دوائرهم وللمواطنين في آن، تقفل دوائر كتاب العدل كافة في جميع المناطق اللبنانية من تاريخ 16/3/2020 لغاية 29/3/2020 ضمنا على أن يوضع رقم ​الهاتف​ العائد للكاتب العدل على مدخل دائرته لإجراء المعاملات الملحة والضرورية عند الإقتضاء".

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