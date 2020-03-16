حب الله تابع آليات مواصلة عجلة الانتاج بما يتوافق مع قرار الحكومة

عقد وزير الصناعة الدكتور ​عماد حب الله​ قبل ظهر اليوم اجتماعا مع وفد من ​جمعية الصناعيين​ اللبنانيين برئاسة الدكتور ​فادي الجميل​ وحضور المدير العام للوزارة داني جدعون، وبحث المجتمعون في الآليات التي يجب اتباعها لمواصلة عجلة الإنتاج في القطاع الصناعي الضروري من أجل تأمين المستلزمات الحيوية والاستراتيجية بما يتوافق مع التزام قرار ​مجلس الوزراء​ امس.

وتواصل الوزير حب الله مع وزير الداخلية و​البلديات​ العميد ​محمد فهمي​، وتم التوافق بينهما على أن يصار إلى التنسيق بين الوزارتين وعلى مراجعة السلطات المحلية والأجهزة ​البلدية​ ​وزارة الصناعة​ قبل اقدامها على اقفال مصانع لمنتجات مرتبطة ب​المصانع​ التي لها علاقة ب​الدواء​ والمواد الغذائية.