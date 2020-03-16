حملة تعقيم المتن التي أطلقها النائب ابراهيم كنعان منذ يومين مستمرة

تستمر حملة تعقيم ​المتن​ التي أطلقها النائب ​ابراهيم كنعان​ منذ يومين، بالتعاون مع ​وزارة الصحة​ و​البلديات​، وشملت حتى الآن ضبيه و​جورة البلوط​ و​بسكنتا​ والمروج، وتشمل اليوم المطيلب - ​البياضة​ و​قرنة شهوان​ وعين عار و​بيت الككو​ و​بصاليم​. إضغط للمزيد

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