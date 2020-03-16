حملة تعقيم المتن التي أطلقها النائب ابراهيم كنعان منذ يومين مستمرة

تستمر حملة تعقيم المتن التي أطلقها النائب ابراهيم كنعان منذ يومين، بالتعاون مع وزارة الصحة والبلديات، وشملت حتى الآن ضبيه وجورة البلوط وبسكنتا والمروج، وتشمل اليوم المطيلب - البياضة وقرنة شهوان وعين عار وبيت الككو وبصاليم.
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