النشرة: إقفال عام للمؤسسات الحكومية والمصارف في حاصبيا وتوقف حركة الباصات

ذكر مراسل "​الخليج 365​" أنّ "منطقة ​حاصبيا​ تشهد حركة خجولة للمواطنين تجاوبًا مع حالة "التعبئة العامة" الّتي أعلنتها ​الحكومة​ أمس، واقتصرت حركة المواطنين على التزوّد بالمواد التموينيّة و​الأدوية​. كما جاء الإقفال عامًّا للدوائر والمؤسسات الحكومية كافّة وكذلك ​المصارف​، وغابت كلّ مظاهر التجمعات في الأندية والنوادي وأماكن التسلية أيضًا".

ولفت إلى أنّ "البلديات قد شدّدت من تدابيرها الإحترازيّة، بحيث منعت تجوال الباعة في المنطقة باستثناء تلك المخصّصة لنقل المواد الغذائيّة، كما توقّفت الباصات وسيارات النقل عن حركتها المعتادة، في وقت تواصل فيه بعض البلديات بتعليم المحلات التجارية ودور العبادة للحيلولة دون انتشار فيروس "كورونا" في المنطقة".