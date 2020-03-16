أنطوان نصرالله: غريب تواطؤ الفيروس مع التكنولوجيا

لفت المحامي ​أنطوان نصرالله​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "حتّى الأمس القريب، كنّا نطالب باستعادة الروح الاجتماعيّة والعودة إلى التواصل المباشر. اليوم، فَرض علينا الوباء عزلةً، واستعمال وسائل التواصل الإجتماعي الّتي حاولنا الحدّ من تدخلها في حياتنا كوسيلة وحيدة للتواصل مع الآخرين"، مشدّدًا على أنّ "غريبًا تواطؤ الفيروس مع التكنولوجيا".

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