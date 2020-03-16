لفت النائب السابق ​نبيل نقولا​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "​بلدية جل الديب​ - ​بقنايا​ تعقّم شوارع البلدة. ألف تحية لرئيس البلدية النشيط ريمون عطيه وللمجلس البلدي". وأرفق التعليق بفيديو لحملة التعقيم.

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كانت هذه تفاصيل خبر نقولا نشر فيديو لبلدية جل الديب - بقنايا خلال تعقيمها شوارع البلدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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