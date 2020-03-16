اعلنت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية إن المسؤول عن إجراء فحوص فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة الإسرائيلية تبين أنه من بين 18 شخصا في الوزارة يحملون الفيروس.
وأضافت الهيئة أن فيروس كورونا المستجد "قد يضيف 80 ألف شخص في إسرائيل إلى قائمة العاطلين عن العمل بنهاية الأسبوع الجاري".
كانت هذه تفاصيل خبر المسؤول عن فحوص "كورونا" بوزارة الصحة الاسرائيلية مصاب بالفيروس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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