المسؤول عن فحوص "كورونا" بوزارة الصحة الاسرائيلية مصاب بالفيروس

اعلنت هيئة البث الرسمية ال​إسرائيل​ية إن المسؤول عن إجراء فحوص ​فيروس كورونا​ المستجد ب​وزارة الصحة​ الإسرائيلية تبين أنه من بين 18 شخصا في الوزارة يحملون الفيروس.

وأضافت الهيئة أن فيروس كورونا المستجد "قد يضيف 80 ألف شخص في إسرائيل إلى قائمة العاطلين عن العمل بنهاية الأسبوع الجاري".