الدفاع التركية: القضاء على 11 إرهابيا من "ي ب ك" شمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية أنّ "قوات عمليّة "نبع السلام" شمالي سوريا شنّت حملةً ضدّ إرهابيّين من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" حاولوا التسلّل إلى المنطقة، بهدف زعزعة الأمن والاستقرار فيها".
وأوضحت في بيان، أنّ "قوات "نبع السلام" تمكّنت من القضاء على 11 إرهابيًّا"، مؤكّدةً "أنّها ستواصل اتخاذ التدابير اللّازمة كافّة لاستمرار الأمن والاستقرار في المنطقة".
يُذكر أنّ في 9 تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش السوري عمليّة "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمال شرقي سوريا، لتطهيرها من مسلحي "ي ب ك/بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، وفق مزاعم الجانب التركي.
وفي الـ17 من الشهر نفسه، علّق الجيش التركي العمليّة، بعد توصّل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب المسلحين من المنطقة، وأعقب ذلك اتفاق مع روسيا في سوتشي في الـ22 من الشهر ذاته.
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