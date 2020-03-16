إيران تعلن 129 وفاة جديدة بفيروس كورونا

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طهران: أعلنت إيران الاثنين تسجيل 129 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في أعلى حصيلة يومية في إحدى أكثر دول العالم تأثّرا بالوباء.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور في مؤتمر صحافي متلفز "ندعو الجميع لأخذ هذا الفيروس على محمل الجد وعدم محاولة السفر إلى أي محافظة إطلاقا".

وترفع الحصيلة الأخيرة العدد الإجمالي للوفيات في الجمهورية الإسلامية إلى 853 منذ 19 شباط/فبراير عندما أعلنت الحكومة أول حالتي وفاة بالوباء في إيران.

وتحدّث جهانبور كذلك عن 1053 إصابة جديدة مؤكدة خلال الساعات الـ24 الماضية لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 14 ألفا و991 إصابة.

وسجّلت محافظة طهران أعلى عدد من الإصابات الجديدة مع تسجيل مئتي حالة، لكن العدد أقل بنحو خمسين إصابة عن اليوم السابق.

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وحلّت محافظة أصفهان (وسط) في المرتبة التالية مع تسجيل 118 إصابة بينما جاءت مازندران (شمال) بعدها مع تسجيل 96 حالة.

وقال جهانبور "إذا حكمنا بحذر، يبدو أن آثار الجهود الإجمالية من الناس وتدخلات المنظومة الصحية (...) تظهر في قم وغيلان".

وسجّلت قم (وسط) حيث ظهر الفيروس أول مرة في البلاد 19 إصابة جديدة، ما رفع المجموع إلى 1023.

وبلغ إجمالي الإصابات في غيلان 858 بينها 18 حالة جديدة. ويعرف أن المنطقة الواقعة في شمال إيران قبلة سياحية وبين محافظات إيران الـ31 الأكثر تأثرا.

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