تكليف غانتس بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

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كلف الرئيس الاسرائيلي رؤوفين ريفلين الاثنين رئيس هيئة الأركان السابق بيني غانتس بتشكيل الحكومة المقبلة بعد عام من الجمود السياسي وفي ظل أزمة وباء كوفيد-19.

ودعا غانتس خصمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو إلى الانضمام إليه قائلا "سأفعل كل ما في وسعي لتشكيل حكومة وطنية واسعة في غضون أيام قليلة (...) أردت دائما الوحدة".

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