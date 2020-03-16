تكليف غانتس بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

كلف الرئيس الاسرائيلي رؤوفين ريفلين الاثنين رئيس هيئة الأركان السابق بيني غانتس بتشكيل الحكومة المقبلة بعد عام من الجمود السياسي وفي ظل أزمة وباء كوفيد-19.
ودعا غانتس خصمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو إلى الانضمام إليه قائلا "سأفعل كل ما في وسعي لتشكيل حكومة وطنية واسعة في غضون أيام قليلة (...) أردت دائما الوحدة".
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