ماكرون يلقي كلمة متلفزة حول اجراءات مكافحة كورونا

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باريس: يلقي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مساء الاثنين كلمة متلفزة حول الاجراءات الجديدة لمكافحة فيروس كورونا المستجد الذي ينتشر في البلاد، كما أعلن قصر الاليزيه.
وسيعلن الرئيس الفرنسي الاجراءات التي ستتقرر خلال غداء عمل الاثنين مع أعضاء مجلس الدفاع كما أوضح المصدر نفسه.
وفي وقت سابق أعلن مدير عام الشؤون الصحية أن وضع الوباء في فرنسا "يتدهور بسرعة" وأعرب عن قلقه من احتمال "استنفاذ" قدرات المستشفيات على استقبال مرضى.
وأصاب وباء "كوفيد-19" الناجم عن الفيروس أكثر من 5000 شخص وتسبب بوفاة 127 في فرنسا بينما تم تأكيد 900 إصابة جديدة الأحد خلال الساعات الـ24 الماضية.
ومن المفترض أن يعقد ماكرون محادثات الاثنين مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال لمنقاشة احتمال تعزيز الحدود الخارجية لمنطقة شينغن.
ومن المقرر أن يشارك في مؤتمر عبر الفيديو مع قادة مجموعة الدول السبع بعد ظهر الاثنين.
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