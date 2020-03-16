تستجدي المارة بطفليها.. ضبط سيدة تمارس أعمال التسول في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إحدى السيدات (مقيمة بدائرة قسم شرطة المقطم) وبصحبتها ابنيها (طفلين) وبحوزتها مبلغ مالي. وبمناقشتهم أقروا بمزاولتهم نشاطاً إجرامياً تخصص في استغلال الأطفال عن طريق استخدامهم في أعمال التسول واستجداء المارة، من أجل تحقيق أرباح مادية بطريقة غير مشروعة وأن المبالغ المالية المضبوط بحوزتهم من متحصلات نشاطهم الإجرامي. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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