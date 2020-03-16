بعد 6 وقائع.. ضبط سيدتين لقيامهما بسرقة المواطنين بأسلوب النشل في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، سيدتين لقيامهما بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال السرقة بأسلوب النشل. معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة أول الرمل (بمديرية أمن الإسكندرية) أفادت قيام سيدتين (مقيمتان بدائرة قسم ثان الرمل "لهما معلومات جنائية مسجلة") بمزاولة نشاطاً إجرامياً في مجال السرقة بأسلوب النشل متخذتان من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي. عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمتين، وبمواجهتهما اعترفتا بارتكاب 6 وقائع بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات لدى "صاحب محل مصوغات كائن بدائرة قسم ثان الرمل". تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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