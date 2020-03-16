لتقديم المساعدات.. الداخلية توجه قافلة خدمية وإنسانية لأهالي 15مايو بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

قامت وزارة الداخلية بإيفاد قافلة خدمية وإنسانية وطبية، لتقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين قاطني (مدينة 15 مايو) بالقاهرة، وذلك بالتنسيق بين مديرية أمن القاهرة وقطاعات (الأحوال المدنية– الخدمات الطبية – المشروعات والتنمية "منظومة أمان").

تم توزيع المساعدات العينية (بطاطين، عبوات مواد غذائية متنوعة بالمجان) على المواطنين، كما تم توقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

وفي إطار حرص الوزارة على اعتماد كافة الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية بسهولة ويسر، فقد تم استخراج الأوراق الثبوتية لعدد من المواطنين من قاطني المدينة بالمجان.

يأتي ذلك انطلاقاً من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين قاطني المناطق المتضررة بسبب سوء الأحوال الجوية التي مرت بها البلاد، وقد لاقى ذلك قبولاً واستحساناً من الأهالي مُشيدين بجهود الوزارة في هذا الشأن.