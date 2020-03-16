ضبط موظف سرق مشغولات ذهبية من محل مصوغات بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ضبطت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، مرتكب واقعة سرقة مجموعة من المشغولات الذهبية ومبلغ مالي من داخل أحد محال المصوغات. تبلغ لقسم شرطة ثان المنتزه من أحد الأشخاص بسرقة مجموعة من المشغولات الذهبية وزنت (250) جرام ومبلغ مالي وجهاز (DVR) الخاص بالكاميرات من داخل محل المصوغات الذهبية ملكه الكائن بدائرة القسم. Advertisements تم تشكيل فريق بحث بمشاركة فرع الأمن العام، توصلت جهوده إلى تحديد وضبط مرتكب الواقعة "موظف -له معلومات جنائية مسجلة". بمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة، باستخدام مفتاح مصطنع وأرشد عن المسروقات، وأضاف بقيامه بإنفاق المبلغ المالي وتخلصه من الأقفال وجهاز (DVR) الخاص بكاميرات المحل. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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