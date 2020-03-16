خمس مقاطعات سويسرية تعلن الطوارئ لمواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - جنيف - أ ش أ

أعلنت خمسة من الكانتونات (المقاطعات) السويسرية هى تسينو وبازل وجورا ونيوشاتل وجريزون حالة الطوارئ لمواجهة انتشار فيروس كورونا وذلك بعد ان تجاوزت اعداد الحالات فى جميع انحاء سويسريا 1500 حالة وعدد الوفيات 14 حالة فى نفس الوقت الذى اعلنت حكومة جنيف حالة الضرورة لمواجهة الفيروس اضافة الى اغلاق كافة المتاجر والمؤسسات العامة التى لاتقدم خدمات اساسية عند السادسة مساء .

من جهة اخرى قرر الجيش السويسرى الاستعداد لنشر بعض كتائبه لدعم القطاع الصحى الوطنى فى مواجهة الفيروس وحيث سيبدأ اليوم الاثنين فى نشر كتيبة مؤلفة من 600 جندى لدعم جهود المستشفيات الميدانية وحيث يمكن لهذة الكتيبة استقبال وتقديم الرعاية اللازمة .

يذكر أن الحكومة السويسرية كانت قررت الجمعة الماضى إغلاق كافة المدارس وحظرت التجمع لاكثر من مائة شخص كما اشارت الحكومة الى انها

ستنظر فى اجراءات تخص جميع حدودها الوطنية مع البلدان المجاورة فى حال تطلب الامر ذلك .

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