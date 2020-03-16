لإعلاء قيم حقوق الإنسان.. الداخلية تواصل المبادرات الإنسانية والمجتمعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
قام قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع (مسئولي إحدى الجمعيات ومسجد بنطاق مستشفى الشرطة بـالإسكندرية") بتوقيع الكشف الطبي على المواطنين، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.
وتم استقبال 35 حالة بالعيادات الخارجية بالمستشفى من الساعة الثانية مساءً، وحتى الساعة الخامسة مساء أمس الأول، وتم تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم في التخصصات الطبية المختلفة.
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التي تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة.
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