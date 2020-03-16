ولاية بادن-فورتمبرج الألمانية تعتزم وقف حركة الطيران بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - شتوتجارت (ألمانيا) - (د ب أ):

تعتزم الحكومة المحلية في ولاية بادن-فورتمبرج الألمانية وقف حركة الطيران في كافة مطارات الولاية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مصادر في الحكومة المحلية بشتوتجارت أنه سيتثنى من هذا الإجراء الألمان الذين سيُجرى إعادتهم من الخارج.

تجدر الإشارة إلى أن ولاية بادن-فورتمبرج، بجانب ولايتي شمال الراين-ويستفاليا وبافاريا، من أكثر الولايات تسجيلا لحالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا، والذي بلغ في الولاية حتى أمس الأحد 977 حالة. كما سجلت الولاية ثلاث حالات وفاة جراء الإصابة بالفيروس.

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