تسجيل إصابة جديدة بـ"كورونا" في ميسان العراقية

أعلنت دائرة صحة محافظة ميسان العراقية، اليوم الإثنين، تسجيل إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد. ذكرت الدائرة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - أن نتائج الفحص أكدت إصابة رجل يبلغ من العمر 57 عاما، مشيرة إلى أنه تم عزله في مستشفي "الشهيد الصدر.

يذكر أن عددا من المحافظات العراقية أعلنت فرض حظر تجوال؛ وذلك كإجراءات وقائية لمنع انتشار فيروس كورونا بعدما سجل العراق حتى مساء أمس 110 إصابات بحسب ما أعلنته وزارة الصحة هناك. - أن نتائج الفحص أكدت إصابة رجل يبلغ من العمر 57 عاما، مشيرة إلى أنه تم عزله في مستشفي "الشهيد الصدر.يذكر أن عددا من المحافظات العراقية أعلنت فرض حظر تجوال؛ وذلك كإجراءات وقائية لمنع انتشار فيروس كورونا بعدما سجل العراق حتى مساء أمس 110 إصابات بحسب ما أعلنته وزارة الصحة هناك.

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