10 % من مصابي "كورونا" في روسيا تعافوا وغادروا المستشفيات

أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، أن 10% من المصابين بفيروس (كورونا) المستجد في روسيا قد تعافوا وغادروا المستشفيات، مشيرا إلى أنه لا توجد حالات خطيرة بين المصابين الباقين.
وقال موراشكو، خلال مؤتمر صحفي،اليوم الاثنين: "لقد تم تسجيل 66 إصابة بفيروس (كورونا) في روسيا، و10% منهم قد غادروا المستشفيات، والباقون يخضعون للمراقبة ولا توجد حالات خطيرة بينهم".
وأضاف:" أن خدمتي العناية المركزة والوقاية من الأمراض المعدية في البلاد وضعتا في حالة تأهب قصوى"، مؤكدا أن كل المؤسسات الصحية تعمل كالمعتاد.
وشدد وزير الصحة الروسية على أهمية اتباع الإجراءات الوقائية والصحية وغسل اليدين والتقليل من حضور أماكن التجمعات وزيارة الدول، التي تشهد انتشارا للوباء.
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