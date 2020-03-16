اليابان تدرس تأجيل زيارة الامبراطور إلى بريطانيا بسبب "كورونا"

كشف مصدر مطلع في طوكيو النقاب عن أن الحكومة اليابانية تدرس تأجيل زيارة الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو الرسمية إلى بريطانيا والمقررة هذا الربيع بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد. بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد. وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية اليوم الاثنين أن هذه الزيارة لو تمت ستكون أول رحلة خارجية يقوم بها الزوجان الإمبراطوريان منذ تنصيب الإمبراطور في مايو الماضي.

ومن جانبه، أعلن قصر باكنجهام في يناير الماضي أن الزوجين قبلا دعوة من الملكة إليزابيث الثانية للقيام بالزيارة. ستكون أول رحلة خارجية يقوم بها الزوجان الإمبراطوريان منذ تنصيب الإمبراطور في مايو الماضي.ومن جانبه، أعلن قصر باكنجهام في يناير الماضي أن الزوجين قبلا دعوة من الملكة إليزابيث الثانية للقيام بالزيارة.

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