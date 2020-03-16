الصحة العالمية تشيد بجهود مصر في احتواء "كورونا"

أشاد ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، الدكتور جون جبور، بالطريقة التي تعاملت بها السلطات في مصر مع فيروس كورونا.

جاء ذلك في مقابلة مع "CNN"، حيث أوضح جبور أن "مصر تعمل بشكل جيد من أجل احتواء المجموعات منذ بداية الحدث، أو ظهور الأعراض لدى السياح، ومن ثم تتبع الاتصالات والسيطرة عليها داخل المجتمع لكي

لا تنتشر على نطاق أوسع".

وأضاف أن مصر وعُمان هما الدولتان الوحيدتان في المنطقة اللتان تمتلكان "نظام مراقبة قوي يعتمد على الأحداث".

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات

الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن 105 لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

كانت وزارة الصحة، أعلنت ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا، مساء الأحد، إلى 126 بعد تسجيل 16حالة جديدة، من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقاً، باستثناء حالة مصرية عائدة من إيطاليا، حيث تم اكتشافهم ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية.