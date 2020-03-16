روسيا تسلم الهند منظومة إس ـ 400 قبل نهاية عام 2024

أعلن رئيس الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني دميتري شوجاييف، أن الهند سوف تتسلم منظومة (إس-400 ـ تريومف) للدفاع الجوي قبل نهاية عام 2024. وقال شوجاييف - في تصريح صحفي اليوم الاثنين -:" إن العقد مع الهند بهذا الشأن ينفذ حسب المواعيد المحددة، وسيتم إرسال الفوج الأول من (إس - 400) إليها قبل نهاية عام 2021.

وأضاف :" سيتم تسليم كامل المنظومة للهند قبل نهاية عام 2024"، غير مستبعد احتمال التسليم المبكر لأنظمة الدفاع الجوي هذه باتفاق الطرفين.

يُذكر أن روسيا والهند وقعتا عقدا في عام 2018 لتزويد الهند بخمسة أفواج صاروخية من طراز (إس 400) تبلغ قيمتها أكثر من 5 مليارات دولار. العقد مع الهند بهذا الشأن ينفذ حسب المواعيد المحددة، وسيتم إرسال الفوج الأول من (إس - 400) إليها قبل نهاية عام 2021.وأضاف :" سيتم تسليم كامل المنظومة للهند قبل نهاية عام 2024"، غير مستبعد احتمال التسليم المبكر لأنظمة الدفاع الجوي هذه باتفاق الطرفين.يُذكر أن روسيا والهند وقعتا عقدا في عام 2018 لتزويد الهند بخمسة أفواج صاروخية من طراز (إس 400) تبلغ قيمتها أكثر من 5 مليارات دولار.

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