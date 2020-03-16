زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب جنوب إيران

ضرب زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر فجر اليوم الاثنين جنوب إيران، ووقع الزلزال عند الساعة الواحدة و 34 دقيقة من فجر اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي بناحية رويدر التابعة لـ "بندر خمير" بمحافظة هرمزكان.

ولم تعلن إيران عن تسجيل ضحايا أو خسائر مادية جراء الزلزال التى ضرب البلاد في الساعات الأولي من صباح اليوم الأثنيسن.

من جهة أخرى أعلن كيانوش جهانبور، المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية،عن تسجيل 1209 إصابات

جديدة بفيروسخلال الـ24 ساعة الماضية فقط

وتابع:" ارتفع عدد الوفيات فى إيران من جراء فيروس كورونا إلى 724، بعدما تم تسجيل 113 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، لافتا إلى أن هناك 4590 شخصا تعافوا تماما من الفيروس الذى اجتاح البلاد".