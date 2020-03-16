ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بـ "كورونا" في الأردن إلى 16 حالة

قال الناطق باسم اللجنة الوطنية الأردنية للأوبئة الدكتور نذير عبيدات، اليوم الإثنين، إن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد بفيروس "كورونا" ارتفع إلى 16 حالة . "كورونا" ارتفع إلى 16 حالة . وأوضح عبيدات - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" - أن الإصابة الـ 16 بفيروس كورونا تعود لأردني خالط حالة مصابة.

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية في وقت سابق اليوم عن إصابة 15 شخصا بالفيروس.

الأردنية "بترا" - أن الإصابة الـ 16 بفيروس كورونا تعود لأردني خالط حالة مصابة.وأعلنت وزارة الصحة الأردنية في وقت سابق اليوم عن إصابة 15 شخصا بالفيروس.

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