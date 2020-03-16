مقتل شخص وإصابة 4 بانفجار دراجة في الحسكة السورية

قتل شخصا وأصيب أربعة آخرون بانفجار دراجة نارية مفخخة في مدينة الشدادي في ريف الحسكة شمال شرق سوريا، حسبما ذكرت وكالة "سانا" ،اليوم الاثنين،. سوريا، حسبما ذكرت وكالة "سانا" ،اليوم الاثنين،. وذكرت صفحات محلية أن الدراجة التي انفجرت صباح اليوم كانت مركونة في الشارع العام مقابل مركز للأسايش، وأشارت إلى أن التفجير تم عن بعد عبر جهاز تحكم.

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