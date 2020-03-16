إسبانيا تدرس إغلاق الحدود لمحاربة فيروس «كورونا»

قال وزير الداخلية الإسباني فرناندو جراندي-مارلاسكا لإذاعة كادينا سير، اليوم الاثنين، إن إغلاق حدود إسبانيا من بين الخيارات المطروحة للدراسة للمساعدة في احتواء تفشي فيروس كورونا.

وقال مارلاسكا إنه سيبحث احتمال إغلاق الحدود إلى جانب إجراءات أخرى مع وزراء الاتحاد الأوروبي.

وأودى الوباء في إسبانيا، حتى الآن، بحياة 120 شخصاً.

وإسبانيا ثاني أعلى دولة من حيث عدد الإصابات في أوروبا بعد إيطاليا بعد الإبلاغ عن إصابة 4209 حالات.