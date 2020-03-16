ارتفاع إصابات كورونا في الأردن إلى 15

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا في الأردن إلى 15 حالة مؤكدة، وذلك بعد تسجيل ثلاث إصابات جديدة خلال الساعات الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيانها صحفي، أن وضع الحالات مستقر وجميعها قادمة من خارج الأردن وأغلبها من دول الاتحاد الأوروبي.

وأعلن مدير مستشفى الأمير حمزة الدكتور عبدالرزاق الخشمان، اليوم الإثنين، ارتفاع الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في الأردن إلى 15.

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وأضاف الخشمان، أن المستشفى ينتظر نتائج 60 عينة لأشخاص خالطوا مصابين بالفيروس.