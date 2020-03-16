البيت الأبيض يفرض إجراءات احترازية تحسباً من كورونا

أعلنت متحدثة باسم الرئاسة الأميركية مساء الاحد انه سيتوجّب من الآن فصاعدًا فحص حرارة جميع الأشخاص الذين يدخلون إلى البيت الابيض اكانوا وزراء أو مستشارين أو صحافيين وذلك في خطوة تهدف الى كشف أي عوارض محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وقالت المتحدثة جود دير انه "ابتداء من صباح الاثنين، سيتم فحص حرارة أي شخص يدخل الى مجمع البيت الأبيض". وأضافت إنه سيتم أيضاً فحص حرارة جميع الأشخاص الذين هم على اتصال بالرئيس دونالد ترامب وبنائبه مايك بنس.

ويضم "الجناح الغربي" الشهير حيث يوجد المكتب البيضوي ومكاتب متعاونين مع الرئيس، غرفةً للصحافة وأماكن عمل لبعض الصحافيين المعتمدين.