متظاهرو العراق.. “يا بغداد ثوري ثوري.. خلِّ نعيم يلحق نوري”

بعد أن أفادت معظم المعلومات بوجود توافق بين الكتل السياسية العراقية حول اسم نعيم السهيل، نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، لتولي رئاسة الحكومة، خرج المتظاهرون ليل الأحد إلى ساحة التحرير في بغداد، مجددين رفضهم لأي مرشح يعتبر مقربا من الأحزاب، وغير مستقل.

وندد عدد من المحتجين في ساحة التحرير بتسمية السهيل الذي يعتبر مقرباً من نوري المالكي، هاتفين: “يا بغداد ثوري ثوري.. خلِّ نعيم يلحق نوري”

يذكر أن عدة نواب أكدوا أمس الأحد وجود توافق تام شبه بين أعضاء “اللجنة السباعية السياسية الشيعية” حول اسم المرشح لرئاسة الحكومة، بعد إخفاق سابق في تمرير اسم محمد علاوي، الذي أعلن انسحابه من تلك المهمة في الأول من مارس.

وكان النائب عن تحالف سائرون (الذي يتزعمه التيار الصدري) أمجد العقابي، كشف الأحد، عن وجود توافق بنسبة 80% على اسم السهيل. وقال في حينه إن “الساعات القادمة ستشهد تقديم السهيل بشكل رسمي من اللجنة السباعية إلى رئيس الجمهورية لتكليفه”، مشدداً على “أهمية حسم الموضوع اليوم، وقبل نهاية المدة الدستورية للتكليف”.

وتضم اللجنة السباعية هذه أعضاء من كتلة سائرون،وتحالف الفتح، وتيار الحكمة، وائتلاف النصر ودولة القانون، وكتلة عطاء، والفضيلة.