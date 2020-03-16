ترامب للأمريكيين ..لا تخزنوا الطعام والمتاجر ستظل مفتوحة

مع ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا لا سيما في ولاية كاليفورنيا، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأميركيين للتوقف عن تخزين المواد الغذائية وغيرها من الإمدادات.

وفي مؤتمر صحفي دعا ترمب المواطنين إلى عدم الهلع قائلاً: “لا يجب أن تشتروا الكثير من الإمدادات. خذوا الأمور ببساطة. تحلوا بالهدوء”.

كما أكد، بعد التحدث مع كبار المسؤولين التنفيذيين في سلاسل متاجر المواد الغذائية، بحسب قوله، أن المتاجر ستظل مفتوحة ولن تغلق.

في حين حث نائب الرئيس مايك بنس الأميركيين على شراء المواد الغذائية التي يحتاجونها للأسبوع المقبل. فقط

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“الأسوأ ينتظرنا”

إلى ذلك أكد ترمب أن قيود السفر داخل الولايات المتحدة – مثل الطريق من وإلى ولاية واشنطن المتضررة بشدة وكاليفورنيا – ربما لن تكون مجدية في أي وقت قريب. وأضاف “الأسوأ ينتظرنا. كيفية تعاملنا مع هذا التحدي هي التي ستحدد ما ستكون عليه نقطة النهاية.”

واعترف الرئيس الأميركي بأن الفيروس “معدٍ للغاية” لكنه أكد أن إدارته “تسيطر بشكل هائل” على انتشار المرض.

يذكر أن أحد كبار مسؤولي الصحة العامة في الولايات المتحدة كان طالب الأميركيين بالتصرف بشكل أكثر حرصا لحماية أنفسهم والآخرين من فيروس كورونا. وقال الدكتور أنتوني فوسي، مدير المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية، إنه يود أن يرى إجراءات صارمة مثل الإغلاق الوطني الشامل لمدة 14 يوماً.