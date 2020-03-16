كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول: من غير المرجح إصدار أيرلندا قيودا جديدة تتعلق بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح نائب رئيس الوزراء الأيرلندي، سيمون كوفيني، قبيل اجتماع لمجلس الوزراء بشأن فيروس كورونا، بأنه من غير المرجح أن تصدر أيرلندا أي قيود رئيسية جديدة تتعلق بالفيروس، اليوم الاثنين، بعد إغلاق المدارس والجامعات والحانات في الأيام الأخيرة.

وقال كوفيني لراديو وتلفزيون أيرلندا "RTE": "لا أعتقد أنكم ستشهدون أي قرارات جديدة مثيرة اُتخذت اليوم، أعتقد أنكم سترون تنقيحًا للقرارات الحالية التي تحاول طمأنة وإعلام الناس الذين قد يفقدون وظائفهم اليوم"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وعندما سُئل عما إذا كان السفر إلى بريطانيا لا يزال آمنًا بعد إصدار نصائح حذرة بشأن السفر بخصوص الاتحاد الأوروبي، أضاف "كوفيني"، أنه يعتقد أن الوضع ما زال آمنًا، ولكن "يجب على الناس توخي الحذر بشأن السفر على الإطلاق الآن".