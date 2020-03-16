كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا.. معارضون يطالبون بتأجيل الجولة الثانية من الانتخابات بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الانتخابات البلدية التي جرت يوم الأحد في فرنسا انخفاضًا قياسياً في الإقبال بسبب وباء فيروس كورونا الجديد (COVID-19)، مما دفع ساسة المعارضة للمطالبة بتأجيل الجولة الثانية، المقرر إجراؤها يوم الأحد المقبل، حسبما ذكرت وسائل الإعلام.

وقالت مارين لوبان، زعيمة التجمع الوطني المعارض، في خطاب متلفز: "يجب علينا بعد ذلك اعتبار العديد من المرشحين الذين فازوا من الجولة الأولى منتخبين وتأجيل الانتخابات الأخرى، التي يجب أن تتم في غضون بضعة أشهر عندما يتم احتواء الوباء"، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

ووفقًا لمعلومات شبكة "فرانس إنفو": "مرشح حزب الخضر وعضو البرلمان الأوروبي يانيك جادوت دعم "لوبان" لدعوة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى تأجيل الانتخابات".

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أثار "ماكرون" الكثير من التعجب عندما قرر المضي قدمًا في الانتخابات البلدية على الرغم من الإلغاء الواسع النطاق للأحداث العامة في جميع أنحاء العالم بسبب وباء الفيروس التاجي.

استجاب رئيس الوزراء، إدوارد فيليب، للمكالمات وقال، إنه سيجتمع بالمجلس العلمي، الذي أعطى ماكرون الضوء الأخضر في البداية، في مؤتمر صحفي بعد إغلاق صناديق الاقتراع.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن "فيليب" قوله: "سأجتمع مجدداً في المجلس العلمي في بداية الأسبوع وسأستشير قادة الأحزاب السياسية بشأن إجراء جولة ثانية من التصويت".