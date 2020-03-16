كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفلبين تفرض الحجر الصحي المنزلي الصارم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فرضت السلطات في الفلبين إجراءات الحجر الصحي المنزلية الصارمة، ووقف العمل والنقل عبر جزيرة لوزون الرئيسية، اليوم الاثنين، مما وضع نصف السكان في حالة إغلاق في محاولة شديدة لقمع الحالات المتزايدة من فيروس كورونا الجديد.

وقال المتحدث الرئاسي سلفادور بانلو: "ستجبر الحكومة بأثر فوري الناس على البقاء في منازلهم والاعتماد على تسليم المواد الغذائية والإمدادات الطبية، بينما سيتم تعليق النقل والعمل باستثناء الخدمات الأساسية"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف "بانيلو"، في مقابلة تلفزيونية: "هدف الرئيس النهائي هو إنقاذ أنفسنا من أنفسنا".

وأوضح "بانيلو"، في مقابلة أخرى: "نحن الجنود ولكننا أيضًا العدو. نحن أعداء مع أنفسنا. نحن حاملو الفيروس".

وستكون التدابير، في حالة تنفيذها بالكامل، من بين الإجراءات الأكثر صرامة في آسيا، حيث تسعى الدولة لاحتواء تفشي الوباء الذي شهد ارتفاع الحالات المؤكدة إلى 140 - من ثلاث حالات فقط قبل 10 أيام - مع 12 حالة وفاة.

وستكون هذه الإجراءات توسيعًا لإغلاق العاصمة متروبوليتان مانيلا الذي دخل حيز التنفيذ في نهاية الأسبوع ونص على قيود صارمة على الهجرة، وحظر التجمعات العامة، والإبعاد الاجتماعي، وإغلاق المراكز التجارية ووقف التحركات غير الضرورية داخل وخارج المدينة.

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تضم جزيرة لوزون الرئيسية أكثر من نصف سكان البلاد البالغ عددهم 107 مليون نسمة.

وشهدت البلاد 47 حالة جديدة مؤكدة يوم السبت و 29 يوم الأحد.

أعطى "بانيلو" بيانات متناقضة حول مدى تعليق العمل والسفر وما إذا كانت المتاجر ستغلق.

وقال "بانيلو"، إن البنوك ستغلق، في حين ستظل آلات الصرف متاحة. لكن عندما سُئل عن تصريحات المتحدث الرئاسي بشأن إغلاق البنوك، أشار محافظ البنك المركزي بنيامين ديوكنو، في رسالة نصية لـ"رويترز"، إلى أنه "لا صحة للشائعات بأن البنوك ستغلق".

ومن المتوقع أن يخاطب الرئيس الفلبيني دوتيرتي، البلاد في وقت لاحق اليوم الاثنين.

كما قال "بانيلو": "لن نسمح بالاندفاع للحصول على الطعام والإمدادات"، حتى مع تدفق الفلبينيين في العاصمة إلى المتاجر في اندفاع محموم لمخزون المواد الغذائية. "سيتم توصيل الغذاء والاحتياجات الأساسية في المنازل".