كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول: بريطانيا ستعلن عن مزيد من الاجراءات لمكافحة فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ستصدر السلطات في بريطانيا المزيد من الإعلانات، اليوم الإثنين، حول الإجراءات التي تتخذها لمكافحة فيروس كورونا، حسبما كشف دومينيك كامينجز، مستشار رئيس الوزراء بوريس جونسون، لوكالة "رويترز".

وقال دومينيك كامينجز عندما سُئل عن رد المملكة المتحدة على تفشي المرض: "ستعلن الحكومة اليوم المزيد من الإعلانات". وعندما سُئل لماذا لم تنفذ حكومة المملكة المتحدة الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الحكومات الأوروبية الأخرى، رفض التعليق.