كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إغلاق الحانات والمطاعم والبنوك المركزية العالمية بولاياتين أمريكيتين بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت السلطات في الولايات المتحدة بإغلاق الحانات والمطاعم والمسارح وبيوت السينما في ولاية نيويورك وولاية لوس أنجلوس، وأغلقت العديد من الولايات في جنوب ووسط الولايات المتحدة حدودها في أحدث التحركات حول العالم لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في حالات الطوارئ واتخذت البنوك المركزية الأخرى خطوات مكافحة مماثلة لتخفيف الأثر الاقتصادي للمرض، لكن أسواق الأسهم الآسيوية والدولار استمر في الانخفاض، اليوم الاثنين، كما أوردت وكالة "رويترز".

كانت الأسهم الأوروبية على وشك الافتتاح على انخفاض قريب.

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في اجتماع طارئ، قام بنك اليابان بتخفيف السياسة النقدية من خلال زيادة مشتريات الصناديق المتداولة في البورصة وغيرها من الأصول الخطرة. ضخ البنك المركزي الأسترالي سيولة إضافية في النظام المالي المتوتر وقال، إنه سيعلن عن المزيد من خطوات السياسة يوم الخميس.

وقال مسؤولون، إن قادة دول مجموعة السبع سيعقدون مؤتمرًا بالفيديو الساعة 1400 بتوقيت جرينتش، اليوم الاثنين، لمناقشة رد مشترك على تفشي فيروس كورونا.

وحسب الوكالة، كانت الإجراءات السياسية المنسقة تذكرنا بالخطوات الشاملة التي تم اتخاذها قبل أكثر من عقد من الزمن لمكافحة انهيار النظام المالي العالمي، لكن الهدف هذه المرة عدو غير مألوف تمامًا - أزمة صحية سريعة الانتشار ولا نهاية لها في الأفق يجبر مجتمعات بأكملها على اغلاق فعال.

وفرضت عدة دول حظرًا على التجمعات الجماهيرية مثل الأحداث الرياضية والثقافية والدينية لمكافحة المرض الذي أصاب أكثر من 169 ألف شخص حول العالم وقتل أكثر من 6500 شخص.