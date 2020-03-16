كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تغلق الحدود مع بيلاروسيا وسط تفشي فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الحكومة الروسية إغلاق الحدود مع بيلاروسيا للسفر الشخصي وسط تفشي مرض فيروس كورونا العالمي (COVID-19)، حسبما صرح رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، اليوم الاثنين.

وقال "ميشستين"، في اجتماع مع نوابه: "قررنا أيضًا إغلاق الحدود مع روسيا البيضاء - بيلاروسيا - للسفر الشخصي، واتخذنا عدة خطوات وقائية أخرى"، كما ذكرت وكالة "سبوتنيك".

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خصصت الحكومة 300 مليار روبل (4 مليارات دولار) يمكن استخدامها للتخفيف من تأثير COVID-19 إذا لزم الأمر.

سيحصل قطاعا السياحة والسفر الجوي على تأخيرات في الموعد النهائي الضريبي، وقد تحصل الصناعات الأخرى على نفس الميزة.

ووفقًا لقرار مجلس الوزراء، سيقود "ميشوستين" مجلس التنسيق بشأن تفشي المرض. يخطط مجلس الوزراء لإدخال نظام للإخطارات عبر الإنترنت لإطلاع المواطنين على تفشي المرض.