ابتداء من اليوم.. إغلاق المقاهي والمطاعم وقاعات الحفلات والحمامات في المغرب-بلاغ رسمي

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، عن إجراءات جديدة لمنع التجمعات خوفا من انتشار فيروس كورونا.
وقررت الوزارة، اليوم الإثنينإغلاق المقاهي والمطاعم والقاعات السينمائية والمسارح وقاعات الحفلات والأندية والقاعات الرياضية والحمامات وقاعات الألعاب وملاعب القرب في وجه العموم، وحتى إشعار آخر، انطلاقا من يومه الاثنين على الساعة السادسة مساء.
وأوحت الوزارة أن هذا الإجراء لا يشمل الأسواق والمتاجر ومحلات عرض وبيع المواد والمنتجات الضرورية للمعيشة اليومية للمواطنين، وكذا المطاعم التي توفر خدمة توصيل الطلبات للمنازل.
وكانت الوزارة قد قررت في الأيام السابقة منع التجمعات التي يتجاوز عدد المشاركين فيها خمسين شخص، قبل أن تشدد إجراءاتها اليوم.
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