بعد تعليق الدراسة حضوريا..”التعليم عن بعد” انطلق اليوم

بعد إعلان الحكومة عن تعليق الدراسة حضوريا، بسبب فيروس كورونا، أطلقت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، الدراسة عن بعد.

وأوضحت الوزارة أن “التعليم عن بعد” انطلق، اليوم، عبر البوابة الإلكترونية “TelmidTice”، التي يتم الولوج إليها عبر الرابط “http://telmidTICE.men.gov.ma” دون استخدام أي قن سري، وهي البوابة، التي تقدم دروسا مصنفة، حسب الأسلاك والمستويات التعليمية، وكذا المواد الدراسية.

وأضافت الوزارة أنه في مرحلة أولى، سيتم نشر الموارد الرقمية المتوفرة، حاليا، على أن تستمر عملية تطعيم هذه البوابة بصفة منتظمة، بدروس جديدة، وذلك وفق برمجة زمنية تراعي التدرج البيداغوجي المعتمد في الدروس الحضورية.

إلى جانب الموقع الإلكتروني، أطلقت الوزارة إمكانية التعليم عبر القناة الثقافية، حيث سيتم بث وصلة إخبارية على هذه القناة، يتم من خلالها الإعلان عن شبكة برمجة الدروس المصورة، على أن يتم بث أول حصة لهذه الدروس ابتداء من الساعة 11 عشر صباحا، كما يمكن متابعة الدروس المصورة عبر القناة الثقافية من خلال الشبكة الأرضية، والقمر الصناعي نايل سات، وكذا عبر تطبيق “SNRTLIVE”.

ووجهت الوزارة دعوة إلى كافة أطرها، إلى مزيد من الانخراط من أجل إنجاح هذه المبادرات، مؤكدة على استمرارها في تواصل مستمر مع التلميذات، والتلاميذ، وأمهاتهم، وآبائهم من خلال بلاغاتها الرسمية، وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لإطلاعهم على كل التفاصيل، والمستجدات المتعلقة بسير عملية التعليم عن بعد، كما أطلقت “الخدمة الإلكترونية إنصات” من خلال الرقم الأخضر 0800001122، لتلقي جميع الاستفسارات، والاقتراحات حول سير عملية التعليم عن بعد.