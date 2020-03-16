شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: إصابات كورونا تتضاعف و«الوضع مقلق» والان نبدء بالتفاصيل

وصف المدير العام لإدارة الصحة العامة في فرنسا جيروم سالومون اليوم الوضع في بلاده بأنه مقلق جراء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) فيما أعرب عن مخاوف من استنفاد قدرات النظام الاستشفائي.

ونقلت محطة (فرانس إنتر) الاذاعية عن سالومون قوله إن عدد حالات الإصابة بالفيروس بات يتضاعف كل ثلاثة أيام ،مشيراً إلى أن هناك مرضى في حالة صعبة ويقدر عددهم بالمئات ، معرباً

Advertisements

عن قلقه الشديد إزاء انتشار كورونا المستجد (كوفيد 19) في فرنسا وتدهور الأوضاع بسرعة كبيرة ما قد يتسبب باستنفاد قدرات المستشفيات على استقبال المرضى.

وأوضح أن هناك مخاوف من أن تؤدي سرعة انتشار الفيروس إلى استنفاد قدرات النظام الإستشفائي "وهو ما نريد تفاديه بأي ثمن لذلك علينا القيام بكل ما بوسعنا حتى يتباطأ هذا الوباء".

ودعا المواطنين إلى التحلي المسؤولية والالتزام بتدابير الوقاية بشكل صارم ، مشيرا إلى إنذار أصدرته الطواقم الطبية بشأن دعوة الجميع إلى البقاء في منازلهم.