شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: حجر صحي لجميع القادمين للبلاد لمدة 14 يوما والان نبدء بالتفاصيل

أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الاردني أمجد عودة العضايلة اليوم الاثنين فرض حجر صحي إجباري على جميع القادمين إلى الأردن بداية من اليوم لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) .

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية اليوم عن العضايلة قوله إن جميع القادمين إلى الأردن عبر المطارات والمعابر الحدودية، سيخضعون اعتبارا من اليوم فصاعداً لحجر صحي إجباري لمدة 14 يوما في مرافق فندقية مخصصة، حددتها الحكومة في منطقة البحر الميت والعاصمة عمان، يخضعون خلالها للإجراءات الصحية التي تعتمدها وزارة الصحة.

وأضاف أنه كإجراء صحي احترازي، يُمنع استقبال القادمين عبر المطارات والمعابر الحدودية من قبل عائلاتهم أو أي شخص كان من اليوم فصاعدا، مشيرا إلى أنه لن يسمح بالتواجد في المطارات والمعابر الحدودية، إلا للأشخاص المخولين بذلك، وسيتم تأمين القادمين بالمواصلات لنقلهم لأماكن الحجر المخصصة وسبل الاتصال مع عائلاتهم.