شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مصابي كورونا في الأردن إلى 16 حالة والان نبدء بالتفاصيل

أعلن مدير مستشفى الامير حمزة بالعاصمة الأردنية ، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا الى 16 حالة وذلك بعد تسجيل 4 إصابات جديدة خلال الساعات الماضية. وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيانها صحفي، أن وضع الحالات مستقر وجميعها قادمة من خارج الأردن وأغلبها من دول الاتحاد الأوروبي.

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