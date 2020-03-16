عماد محمد يضع فندقه 'في خدمة' خلية الأزمة لعلاج المصابين بكورونا

أعلن النجم الدولي السابق ومدرب منتخب الناشئين الحالي، عماد محمد، وضع فندقه الخاص "في خدمة" خلية الأزمة لعلاج المصابين بفايروس كورونا. وقال محمد عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، "اخواني الكرام.. من باب شعورنا بالمسؤولية وحرصا منا على تقديم المساعدة في ظل الظروف التي يمر بها البلد قررنا وضع فندق العمدة في خدمة خلية الأزمة في كربلاء لغرض استخدامه لعلاج المصابين بكورونا".



يذكر ان نجوم كرة القدم وكرة السلة في العراق، بادروا بنشر الوعي بين المواطنين للوقاية من فايروس كورونا.



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